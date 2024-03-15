Live
  • Пт 15.03.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Частнику отдали земли на территории нацпарка на Харьковщине: решение суда

Общество 13:55   15.03.2024
Виктория Яковенко
Частнику отдали земли на территории нацпарка на Харьковщине: решение суда Фото: Харьковская областная прокуратура

Земельный участок площадью 2 га в пределах НПП «Гомельшанские леса» на Харьковщине стоимостью почти 8 миллионов гривен вернули государству. Такое решение принял Верховный суд.

Этот участок ранее был передан в частную собственность ФЛП для ведения сельхозхозяйства. Однако по состоянию на 2024 год никакие работы на участке не начаты, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

При этом, отметили правоохранители, передавать такие земли в частную собственность – нарушение законодательства.

«Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной», — пояснили в прокуратуре.

Суд поддержал позицию правоохранителей и обязал вернуть государству участки природно-заповедного фонда.

Читайте также: Очередные земли забирают на Харьковщине в госсобственность ради обороны

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
14.03.2024, 14:27
Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)
Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)
15.03.2024, 14:25
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение «Оскара», рост цен, «прилеты»
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение «Оскара», рост цен, «прилеты»
15.03.2024, 15:03
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»
15.03.2024, 08:43
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
13.03.2024, 15:03
Флаг над Харьковом заменили (фото)
Флаг над Харьковом заменили (фото)
14.03.2024, 10:23

Новости по теме:

16:56
Земли под Волчанском незаконно раздали под дачи: будут судить эксглаву района
11:21
Земли на Харьковщине незаконно отдали в аренду фермеру: реакция прокуратуры
12:37
Ущерб в 2 млн грн: правоохранители Харьковщины разоблачили чиновницу «УЗ»
11:44
Нанес ущерб на 13,5 млн грн: на Харьковщине вручили подозрение госслужащему
22:18
Американский филантроп собирал аграриев Харьковщины и других областей (видео)

Вы читали новость: «Частнику отдали земли на территории нацпарка на Харьковщине: решение суда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок площадью 2 га в пределах НПП «Гомельшанские леса» на Харьковщине стоимостью почти 8 миллионов гривен вернули государству. Такое решение принял Верховный суд.".