Частнику отдали земли на территории нацпарка на Харьковщине: решение суда
Земельный участок площадью 2 га в пределах НПП «Гомельшанские леса» на Харьковщине стоимостью почти 8 миллионов гривен вернули государству. Такое решение принял Верховный суд.
Этот участок ранее был передан в частную собственность ФЛП для ведения сельхозхозяйства. Однако по состоянию на 2024 год никакие работы на участке не начаты, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
При этом, отметили правоохранители, передавать такие земли в частную собственность – нарушение законодательства.
«Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной», — пояснили в прокуратуре.
Суд поддержал позицию правоохранителей и обязал вернуть государству участки природно-заповедного фонда.
Читайте также: Очередные земли забирают на Харьковщине в госсобственность ради обороны
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, нацпарк, прокуратура, суд, харьковщина, хозяйство, частник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Частнику отдали земли на территории нацпарка на Харьковщине: решение суда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок площадью 2 га в пределах НПП «Гомельшанские леса» на Харьковщине стоимостью почти 8 миллионов гривен вернули государству. Такое решение принял Верховный суд.".