Частнику отдали земли на территории нацпарка на Харьковщине: решение суда

Земельный участок площадью 2 га в пределах НПП «Гомельшанские леса» на Харьковщине стоимостью почти 8 миллионов гривен вернули государству. Такое решение принял Верховный суд.

Этот участок ранее был передан в частную собственность ФЛП для ведения сельхозхозяйства. Однако по состоянию на 2024 год никакие работы на участке не начаты, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

При этом, отметили правоохранители, передавать такие земли в частную собственность – нарушение законодательства.

«Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной», — пояснили в прокуратуре.

Суд поддержал позицию правоохранителей и обязал вернуть государству участки природно-заповедного фонда.

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