Захватил землю у реки в Харькове и построил там беседки: что решил суд

Через суд 31-летнего мужчину обязали освободить захваченный земельный участок у реки Уды в Харькове, на котором он построил «бизнес».

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина самовольно занял земельный участок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Уды, расположенной в пределах «Жовтневого гидропарка» на территории спасательной станции. Впоследствии он построил там беседки, которые сдавал в аренду и получал за это деньги.

Дельца суд признал виновным в самовольном занятии земельного участка. Однако землю он так тогда и не освободил.

«Самовольное занятие ответчиком земельного участка лишает Харьковский городской совет права использовать его по целевому назначению, а также лишает отдельных лиц права беспрепятственно посещать территорию водоема», — отметили в прокуратуре.

Так что прокуратура снова обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить земельный участок. Суд иск правоохранителей удовлетворил.