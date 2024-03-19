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Захватил землю у реки в Харькове и построил там беседки: что решил суд

Общество 15:07   19.03.2024
Виктория Яковенко
Захватил землю у реки в Харькове и построил там беседки: что решил суд Фото: id-legalgroup.com

Через суд 31-летнего мужчину обязали освободить захваченный земельный участок у реки Уды в Харькове, на котором он построил «бизнес».

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина самовольно занял земельный участок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Уды, расположенной в пределах «Жовтневого гидропарка» на территории спасательной станции. Впоследствии он построил там беседки, которые сдавал в аренду и получал за это деньги.

Дельца суд признал виновным в самовольном занятии земельного участка. Однако землю он так тогда и не освободил.

«Самовольное занятие ответчиком земельного участка лишает Харьковский городской совет права использовать его по целевому назначению, а также лишает отдельных лиц права беспрепятственно посещать территорию водоема», — отметили в прокуратуре.

Так что прокуратура снова обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить земельный участок. Суд иск правоохранителей удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд 31-летнего мужчину обязали освободить захваченный земельный участок у реки Уды в Харькове, на котором он построил «бизнес».".