Захватил землю у реки в Харькове и построил там беседки: что решил суд
Через суд 31-летнего мужчину обязали освободить захваченный земельный участок у реки Уды в Харькове, на котором он построил «бизнес».
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина самовольно занял земельный участок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Уды, расположенной в пределах «Жовтневого гидропарка» на территории спасательной станции. Впоследствии он построил там беседки, которые сдавал в аренду и получал за это деньги.
Дельца суд признал виновным в самовольном занятии земельного участка. Однако землю он так тогда и не освободил.
«Самовольное занятие ответчиком земельного участка лишает Харьковский городской совет права использовать его по целевому назначению, а также лишает отдельных лиц права беспрепятственно посещать территорию водоема», — отметили в прокуратуре.
Так что прокуратура снова обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить земельный участок. Суд иск правоохранителей удовлетворил.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земля, иск, прокуратура, суд, уды, участок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд 31-летнего мужчину обязали освободить захваченный земельный участок у реки Уды в Харькове, на котором он построил «бизнес».".