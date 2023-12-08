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Укриття в неналежному стані знайшли у Харкові: прокуратура пішла до суду

Суспільство 14:44   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Укриття в неналежному стані знайшли у Харкові: прокуратура пішла до суду

У науковому інституті в Немишлянському районі фахівці виявили порушення в утриманні укриття. Однак після перевірки захисну споруду не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, укриття площею 800 кв. м. розраховане на 550 людей не забезпечено системою вентиляції, відсутні експлуатаційні схеми електропостачання та прилади радіоактивного забруднення. Крім цього, системи водопостачання і каналізації захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані.

Щодо виявлених порушень склали відповідний припис. Однак балансоутримувач так і не усунув порушення, зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці направили позову до Харківського окружного адміністративного суду. Наразі відкрито провадження у справі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Укриття в неналежному стані знайшли у Харкові: прокуратура пішла до суду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У науковому інституті в Немишлянському районі фахівці виявили порушення в утриманні укриття. Однак після перевірки захисну споруду не привели до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.".