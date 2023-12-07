Занедбане укриття знайшли в діючій лікарні в місті на Харківщині (фото)

Харківський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного технічного стану укриття у центральній районній лікарні міста Зміїв, розраховане на 300 осіб.

Укриття не обладнане системами пожежної автоматики та сигналізацією, а його технічний стан не відповідає вимогам. Також воно не забезпечене необхідним майном та засобами на вказану кількість людей, повідомляє Харківська облпрокуратура.

“Балансоутримувач так і не усунув порушення та не організував безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз. Через непридатний стан захисної споруди персонал лікарні, хворі та відвідувачі у разі сигналу повітряної тривоги не мають можливості нею скористатися“, – зазначають у прокуратурі.

Наразі триває термін на апеляційне оскарження рішення суду.



Фото: Харківська облпрокуратура

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