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Занедбане укриття знайшли в діючій лікарні в місті на Харківщині (фото)

Суспільство 19:42   07.12.2023
Олена Нагорна
Занедбане укриття знайшли в діючій лікарні в місті на Харківщині (фото)

Харківський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного технічного стану укриття у центральній районній лікарні міста Зміїв, розраховане на 300 осіб.

Укриття не обладнане системами пожежної автоматики та сигналізацією, а його технічний стан не відповідає вимогам. Також воно не забезпечене необхідним майном та засобами на вказану кількість людей, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Балансоутримувач так і не усунув порушення та не організував безпечне перебування людей в укритті у випадку загроз. Через непридатний стан захисної споруди персонал лікарні, хворі та відвідувачі у разі сигналу повітряної тривоги не мають можливості нею скористатися“, – зазначають у прокуратурі.

Наразі триває термін на апеляційне оскарження рішення суду.


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 19:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський окружний адмінсуд зобов’язав привести до належного технічного стану укриття у центральній районній лікарні міста Зміїв, розраховане на 300 осіб.".