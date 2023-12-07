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Запущенное укрытие нашли в действующей больнице в городе на Харьковщине (фото)

Общество 19:42   07.12.2023
Елена Нагорная
Запущенное укрытие нашли в действующей больнице в городе на Харьковщине (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Харьковский окружной админсуд обязал привести в надлежащее техническое состояние укрытие в центральной районной больнице города Змиев, рассчитанное на 300 человек.

Укрытие не оборудовано системами пожарной автоматики и сигнализацией, а его техническое состояние не соответствует требованиям. Также оно не обеспечено необходимым имуществом и средствами на указанное количество людей, сообщает Харьковская облпрокуратура.

«Балансодержатель так и не устранил нарушения и не организовал безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз. Из-за непригодного состояния защитного сооружения персонал больницы, больные и посетители в случае сигнала воздушной тревоги не имеют возможности им воспользоваться», — отмечают в прокуратуре.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения суда.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 19:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский окружной админсуд обязал привести в надлежащее техническое состояние укрытие в центральной районной больнице города Змиев, рассчитанное на 300 человек.".