Запущенное укрытие нашли в действующей больнице в городе на Харьковщине (фото)
Харьковский окружной админсуд обязал привести в надлежащее техническое состояние укрытие в центральной районной больнице города Змиев, рассчитанное на 300 человек.
Укрытие не оборудовано системами пожарной автоматики и сигнализацией, а его техническое состояние не соответствует требованиям. Также оно не обеспечено необходимым имуществом и средствами на указанное количество людей, сообщает Харьковская облпрокуратура.
«Балансодержатель так и не устранил нарушения и не организовал безопасное пребывание людей в укрытии в случае угроз. Из-за непригодного состояния защитного сооружения персонал больницы, больные и посетители в случае сигнала воздушной тревоги не имеют возможности им воспользоваться», — отмечают в прокуратуре.
Сейчас идет срок на апелляционное обжалование решения суда.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, Змиев, прокуратура, укрытие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский окружной админсуд обязал привести в надлежащее техническое состояние укрытие в центральной районной больнице города Змиев, рассчитанное на 300 человек.".