Наші вдома: пройшов перший етап обміну “1000 на 1000”

Суспільство 11:47   15.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наші вдома. З полону повернулися 205 українських захисників, повідомляє президент Володимир Зеленський. 

Він уточнив: це перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000. Сьогодні додому приїхали воїни ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Додому повернулися українські військовополонені 15 травня
“Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС”, – уточнив президент.

Тим часом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому понад півсотні офіцерів. Наймолодшому бійцю, якого повернули додому, – 21 рік, а найстаршому – 62.

“Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати”, – додали у штабі.

Аварій на Харківщині стало більше: у поліції назвали найнебезпечніші траси
Зросли ціни на паливо і цукор на Харківщині, яйця подешевшали – облстат
Могла заробляти на авто для ЗСУ: упіймали харківську благодійницю
Харківська область під ударом: Лозівщина пережила масований обстріл
“Хмаринка” та “Змійка” запрацюють у Саржиному Яру (фото)
