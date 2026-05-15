Наші вдома: пройшов перший етап обміну “1000 на 1000”

Наші вдома. З полону повернулися 205 українських захисників, повідомляє президент Володимир Зеленський.

Він уточнив: це перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000. Сьогодні додому приїхали воїни ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

“Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС”, – уточнив президент.

Тим часом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому понад півсотні офіцерів. Наймолодшому бійцю, якого повернули додому, – 21 рік, а найстаршому – 62.

“Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати”, – додали у штабі.