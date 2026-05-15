Наші вдома: пройшов перший етап обміну “1000 на 1000”
Наші вдома. З полону повернулися 205 українських захисників, повідомляє президент Володимир Зеленський.
Він уточнив: це перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000. Сьогодні додому приїхали воїни ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.
“Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС”, – уточнив президент.
Тим часом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому понад півсотні офіцерів. Наймолодшому бійцю, якого повернули додому, – 21 рік, а найстаршому – 62.
“Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати”, – додали у штабі.
Читайте також: У Києві завершили розбір завалів багатоповерхівки: 24 загиблі, серед них – діти
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: військові, вернули домой, военнопленные, Зеленський;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Наші вдома: пройшов перший етап обміну “1000 на 1000”», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 11:47;