Live

Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура

Події 11:18   27.02.2026
Оксана Горун
Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура

Полковника ЗС РФ та його водія суд визнав винними в порушенні законів та звичаїв війни й жорстокому поводженні з цивільними. Йдеться про зґвалтування, яке сталося у 2022 році на Харківщині.

Засуджені: командир 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА західного військового округу ЗС РФ – полковник із позивним “Вовк” та його підлеглий — водій з позивним “Малой”.

“Події відбувались у квітні 2022 року під час захоплення збройними силами рф одного з населених пунктів Харківської області. Російські військові проводили “перевірки” у помешканнях місцевого населення”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

В одному з таких будинків “Малой” під час “перевірки” запропонував господині повечеряти з його командиром. Жінка відмовилася. І окупанти пішли, але згодом повернулися.

Читайте також: На Харківщині зґвалтували 14-річного та знімали це на відео: справа – в суді

У цей час жінка разом зі своєю родиною — літніми батьками, чоловіком і дітьми — перебували у підвалі, ховаючись від російських обстрілів. Полковник вивів з укриття батька потерпілої та приставив до його скроні пістолет, змушуючи покликати доньку. Коли жінка вийшла, “Вовк”, погрожуючи зброєю, завів її до будинку. Усіх інших членів сім’ї зачинили у підвалі, а підлеглий стежив за тим, аби родина не змогла звідти ніяк вийти. У цей час командир зґвалтував потерпілу, постійно тримаючи у руці пістолет і погрожуваючи розстрілом”, – повідомили прокурори.

Після цього окупанти залишили територію. Їх засудили заочно. Вони в розшуку. Терміни давності до цього вироку не застосують: коли винних знайдуть та затримають, вони відсидять належне – 12 років.

Раніше Нацполіція повідомила про підозру в зґвалтуванні 33-річному харків’янину . Потерпіла – 16-річна дівчина. Зловмисник зґвалтував її, коли та пішла спати після розпивання спиртних напоїв у компанії. А потім спробував повторити злочин.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було минулої доби (фото)
Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було минулої доби (фото)
27.02.2026, 12:09
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
26.02.2026, 18:42
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
Чоловік загинув, жінка постраждала – наслідки атаки БпЛА на Харківщині
27.02.2026, 08:25
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу
27.02.2026, 07:35
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік
27.02.2026, 09:08
Новини Харкова – головне 27 лютого: удар “молнии”, загиблі в області
Новини Харкова – головне 27 лютого: удар “молнии”, загиблі в області
27.02.2026, 12:12

Новини за темою:

26.02.2026
Активізація на фронті: на Харківщині було 20 боїв, по всій країні – 235
25.02.2026
Чотири бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
25.02.2026
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
25.02.2026
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці
25.02.2026
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 11:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полковника ЗС РФ та його водія суд визнав винними в порушенні законів та звичаїв війни. Йдеться про зґвалтування, яке сталося у 2022 році на Харківщині".