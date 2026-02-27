Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура

Полковника ЗС РФ та його водія суд визнав винними в порушенні законів та звичаїв війни й жорстокому поводженні з цивільними. Йдеться про зґвалтування, яке сталося у 2022 році на Харківщині.

Засуджені: командир 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА західного військового округу ЗС РФ – полковник із позивним “Вовк” та його підлеглий — водій з позивним “Малой”.

“Події відбувались у квітні 2022 року під час захоплення збройними силами рф одного з населених пунктів Харківської області. Російські військові проводили “перевірки” у помешканнях місцевого населення”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

В одному з таких будинків “Малой” під час “перевірки” запропонував господині повечеряти з його командиром. Жінка відмовилася. І окупанти пішли, але згодом повернулися.

“У цей час жінка разом зі своєю родиною — літніми батьками, чоловіком і дітьми — перебували у підвалі, ховаючись від російських обстрілів. Полковник вивів з укриття батька потерпілої та приставив до його скроні пістолет, змушуючи покликати доньку. Коли жінка вийшла, “Вовк”, погрожуючи зброєю, завів її до будинку. Усіх інших членів сім’ї зачинили у підвалі, а підлеглий стежив за тим, аби родина не змогла звідти ніяк вийти. У цей час командир зґвалтував потерпілу, постійно тримаючи у руці пістолет і погрожуваючи розстрілом”, – повідомили прокурори.

Після цього окупанти залишили територію. Їх засудили заочно. Вони в розшуку. Терміни давності до цього вироку не застосують: коли винних знайдуть та затримають, вони відсидять належне – 12 років.

