Изнасилование на Харьковщине: приговор вынесли полковнику РФ — прокуратура

Полковника ВС РФ и его водителя суд признал виновными в нарушении законов и обычаев войны и жестоком обращении с гражданскими. Речь идет об изнасиловании, которое произошло в 2022 году на Харьковщине.

Осужденные: командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й ОВА западного военного округа с РФ полковник с позывным «Волк» и его подчиненный — водитель с позывным «Малой».

«События происходили в апреле 2022 года во время захвата вооруженными силами рф одного из населенных пунктов Харьковской области. Российские военные проводили «проверки» в домах местного населения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В одном из таких домов «Малой» во время «проверки» предложил хозяйке поужинать с его командиром. Женщина отказалась. И оккупанты ушли, но затем вернулись.

«В это время женщина вместе со своей семьей — пожилыми родителями, мужем и детьми — находилась в подвале, укрываясь от российских обстрелов. Полковник вывел из укрытия отца потерпевшей и приставил к его виску пистолет, заставляя позвать дочь. Когда женщина вышла, «Волк», угрожая оружием, завел ее в дом. Всех остальных членов семьи закрыли в подвале, а подчиненный следил за тем, чтобы семья не смогла оттуда выйти. В это время командир изнасиловал потерпевшую, постоянно держа в руке пистолет и угрожая расстрелом», — сообщили прокуроры.

После этого оккупанты покинули территорию. Их судили и приговорили заочно. Они в розыске. Сроки давности к этому приговору не применят: когда виновных найдут и задержат, они отсидят положенный срок — 12 лет.

