Наши свободны: из плена вернулись семь защитников из Харькова и области

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 157 украинских защитников, которые вернулись из российского плена в рамках обмена, семь жителей Харьковщины.

Украинские военные родом из Харькова, Чугуева, Изюма, Харьковского и Богодуховского районов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что днем 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными. В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что вернулись 150 военных и 7 гражданских. Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров, говорилось в сообщении. Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях. Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 23 года. Старшему – 63 года.