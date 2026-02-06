Наши свободны: из плена вернулись семь защитников из Харькова и области
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 157 украинских защитников, которые вернулись из российского плена в рамках обмена, семь жителей Харьковщины.
Украинские военные родом из Харькова, Чугуева, Изюма, Харьковского и Богодуховского районов.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что днем 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными. В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что вернулись 150 военных и 7 гражданских. Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров, говорилось в сообщении. Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях. Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 23 года. Старшему – 63 года.
Читайте также: РФ атаковала «скорую»: в полиции показали фото последствий
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: військові, военные, обмен, обмен пленными, пленные, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Наши свободны: из плена вернулись семь защитников из Харькова и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 10:04;