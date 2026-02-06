Наші вільні: з полону повернулися сім захисників з Харкова та області
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед 157 українських захисників, які повернулися з російського полону у межах обміну, семеро мешканців Харківщини.
Українські військові родом із Харкова, Чугуєва, Ізюму, Харківського та Богодухівського районів.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вдень 5 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими. У Координаційному штабі поводження з військовополоненими уточнили, що повернулися 150 військових та 7 цивільних. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. Найстаршому – 63 роки.
Читайте також: РФ атакувала швидку: у поліції показали фото наслідків
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: військові, обмен, обмен пленными, пленные, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Наші вільні: з полону повернулися сім захисників з Харкова та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 10:04;