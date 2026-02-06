Наші вільні: з полону повернулися сім захисників з Харкова та області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед 157 українських захисників, які повернулися з російського полону у межах обміну, семеро мешканців Харківщини.

Українські військові родом із Харкова, Чугуєва, Ізюму, Харківського та Богодухівського районів.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вдень 5 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими. У Координаційному штабі поводження з військовополоненими уточнили, що повернулися 150 військових та 7 цивільних. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. Найстаршому – 63 роки.