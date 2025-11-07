«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД

Російська пропаганда розганяє новий фейк про Куп’янськ, попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. На цей раз ворог поширює інформацію про нібито відправлення «жіночих підрозділів» ЗСУ до міста через «нестачу військових-чоловіків».

«Пропагандистські ресурси стверджують, що українська армія начебто направила сім військовослужбовиць до Купʼянська, які згодом «залишили позиції». Як і зазвичай, жодних доказів цих заяв не наводиться», – зазначили в ЦПД.

Там пояснили, що цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії РФ, спрямованої на посилення панічних настроїв і створення враження «масової мобілізації громадянок».

«Насправді в Україні не розглядається жодних ініціатив щодо призову жінок на військову службу», – підкреслили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше ворожа пропаганда вигадала брехню стосовно шкіл у Куп’янську, інформував Центр протидії дезінформації. Так, росіяни активно поширювали повідомлення, що нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як «живий щит».