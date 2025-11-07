«Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД
Російська пропаганда розганяє новий фейк про Куп’янськ, попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. На цей раз ворог поширює інформацію про нібито відправлення «жіночих підрозділів» ЗСУ до міста через «нестачу військових-чоловіків».
«Пропагандистські ресурси стверджують, що українська армія начебто направила сім військовослужбовиць до Купʼянська, які згодом «залишили позиції». Як і зазвичай, жодних доказів цих заяв не наводиться», – зазначили в ЦПД.
Там пояснили, що цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії РФ, спрямованої на посилення панічних настроїв і створення враження «масової мобілізації громадянок».
«Насправді в Україні не розглядається жодних ініціатив щодо призову жінок на військову службу», – підкреслили в ЦПД.
Нагадаємо, раніше ворожа пропаганда вигадала брехню стосовно шкіл у Куп’янську, інформував Центр протидії дезінформації. Так, росіяни активно поширювали повідомлення, що нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як «живий щит».
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Жіночі підрозділи ЗСУ в Куп’янську» – фейк вигадали в РФ, заявили в ЦПД», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 16:09;