«Женские подразделения ВСУ в Купянске» – фейк придумали в РФ, заявили в ЦПД

Российская пропаганда разгоняет новый фейк о Купянске, предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. На этот раз враг распространяет информацию о якобы отправлении «женских подразделений» ВСУ в город из-за «нехватки военных-мужчин».

«Пропагандистские ресурсы утверждают, что украинская армия якобы направила семь военнослужащих в Купянск, которые впоследствии «оставили позиции». Как обычно, никаких доказательств этих заявлений не приводится», — отметили в ЦПД.

Там объяснили, что этот фейк является частью более широкой информационной кампании РФ, направленной на усиление панических настроений и создание впечатления «массовой мобилизации гражданок».

«На самом деле в Украине не рассматриваются никакие инициативы по призыву женщин на военную службу», — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, ранее вражеская пропаганда придумала ложь по отношению к школам в Купянске, информировал Центр противодействия дезинформации. Так, россияне активно распространяли сообщения, что якобы украинские военные в Купянске располагаются в школе, где одновременно учатся дети, которых они якобы используют как «живой щит».