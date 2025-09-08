«ВСУ используют школы в Купянске как «живой щит» – новый фейк РФ
Вражеская пропаганда придумала новую ложь касательно школ в Купянске, информирует Центр противодействия дезинформации.
«Пропаганда рф активно распространяет сообщения, будто украинские военные в Купянске располагаются в школе, где одновременно учатся дети, которых они якобы используют как «живой щит», — отметили в ЦПД.
Говорят: никаких подтверждений этому российские СМИ не дают, а ссылаются исключительно на слова одного из оккупантов.
«Такие сообщения являются типичной ложью кремлевской пропаганды и не имеют ничего общего с реальностью. В текущем учебном году, как и в предыдущем, занятия в купянских школах проходят исключительно в онлайн-формате. Цель этой дезинформационной кампании – дискредитировать ВСУ и спровоцировать раскол и конфликты между военными и гражданскими в прифронтовых районах», — подчеркнули в ЦПД.
Напомним, ранее россияне тиражировали фейковые «криминальные истории» якобы с участием украинских военных в Харькове.
Читайте также: Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
