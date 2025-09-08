«ЗСУ використовують школи в Куп’янську як «живий щит» – новий фейк РФ
Ворожа пропаганда вигадала нову брехню стосовно шкіл у Куп’янськ, інформує Центр протидії дезінформації.
«Пропаганда рф активно поширює повідомлення, нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як «живий щит», – зазначили у ЦПД.
Кажуть: жодних підтверджень цього російські ЗМІ не надають, а посилаються виключно на слова одного з окупантів.
«Такі повідомлення є типовою брехнею кремлівської пропаганди та не мають нічого спільного з реальністю. У поточному навчальному році, як і в попередньому, заняття в куп’янських школах відбуваються виключно в онлайн-форматі. Мета цієї дезінформаційної кампанії — дискредитувати ЗСУ та спровокувати розкол і конфлікти між військовими та цивільними у прифронтових районах», – підкреслили у ЦПД.
Нагадаємо, раніше росіяни тиражували фейкові «кримінальні історії» нібито за участі українських військових у Харкові.
Читайте також: Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: куп'янск, пропаганда, фейк, школи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««ЗСУ використовують школи в Куп’янську як «живий щит» – новий фейк РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожа пропаганда вигадала нову брехню стосовно шкіл у Куп’янськ, інформує Центр протидії дезінформації.".