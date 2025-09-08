Live
«ЗСУ використовують школи в Куп’янську як «живий щит» – новий фейк РФ

Суспільство 12:36   08.09.2025
Вікторія Яковенко
«ЗСУ використовують школи в Куп’янську як «живий щит» – новий фейк РФ Фото: ЦПД

Ворожа пропаганда вигадала нову брехню стосовно шкіл у Куп’янськ, інформує Центр протидії дезінформації.

«Пропаганда рф активно поширює повідомлення, нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як «живий щит», – зазначили у ЦПД.

Кажуть: жодних підтверджень цього російські ЗМІ не надають, а посилаються виключно на слова одного з окупантів.

«Такі повідомлення є типовою брехнею кремлівської пропаганди та не мають нічого спільного з реальністю. У поточному навчальному році, як і в попередньому, заняття в куп’янських школах відбуваються виключно в онлайн-форматі. Мета цієї дезінформаційної кампанії — дискредитувати ЗСУ та спровокувати розкол і конфлікти між військовими та цивільними у прифронтових районах», – підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо, раніше росіяни тиражували фейкові «кримінальні історії» нібито за участі українських військових у Харкові.

Читайте також: Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську

Автор: Вікторія Яковенко
