Пропаганда РФ розганяє фейк про «звірства «Хартії» в Харкові» – ЦПД

Росіяни тиражують фейкові «кримінальні історії» нібито за участі українських військових у Харкові.

На цей раз ворожі ресурси поширюють повідомлення, що начебто бійці 13-ї бригади НГУ «Хартія» вчинили сексуальне насильство над підлітком у Харкові, інформує Центр протидії дезінформації.

«Для «підтвердження» демонструється скриншот української новини, однак заголовок у ньому сфальсифіковано. російські фейкороби підмінили у заголовку слово «зловмисників» на «військових» і вигадали свої деталі про злочин», – зазначає ЦПД.

Нагадаємо, насправді ж днями на Харківщині поліція затримала двох хлопців. Слідчі повідомили про підозру 15-річному та 20-річному фігурантам, які, встановило слідство, зґвалтували неповнолітнього. За даними Харківської обласної прокуратури, вони примусили проти волі до дій сексуального характеру 14-річного підлітка. Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж.

«Жоден із затриманих не є військовослужбовцем. Також не згадується про причетність затриманих до бригади «Хартія» чи інших підрозділів Сил оборони України. Не повідомляють про це і українські медіа», – підкреслили в ЦПД.

Там заявляють, що це класичний приклад пропаганди, спрямованої на дискредитацію та підрив довіри до українських військових.