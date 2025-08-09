Сексуальний злочин проти підлітка на Харківщині: відео потрапило в мережу
На Харківщині поліція затримала двох підозрюваних у виготовленні та розповсюдженні порнографії. Прокуратура добилася в суді того, що фігурантів відправили до СІЗО без права внести заставу.
“Слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які зґвалтували неповнолітнього. Примусили проти волі до дій сексуального характеру 14-річного підлітка його знайомі – 15 та 20 років. Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого“, – повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.
В обласній прокуратурі навели подробиці події. Постраждалий – 14-річний хлопець – нещодавно втратив матір і був у вразливому стані. Старший із підозрюваних – 20-річний чоловік, у якого підліток іноді підробляв. Огидні події розгорнулися після того, як найнятий працівник випадково розбив дзеркало у свого наймача.
Читайте також: На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну: підозрюваного затримали
“Той разом зі своїм 15-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка, завдаючи йому моральних страждань. Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру. Хлопець благав дати йому спокій, але змушений був підкоритися. Під час ганебного сексуального злочину, до підлітка застосували й фізичну силу. Старший фігурант зафіксував злочин на відео, завдаючи потерпілому ще більших моральних страждань. Надалі він поширив файл у приватному листуванні”, – поінформувала прокуратура.
20-річного чоловіка підозрюють у тортурах, скоєнні сексуальних дій групою осіб, а також виготовленні, розповсюдження дитячої порнографії, примусі неповнолітньої особи до участі у створенні цього. 15-річного – лише в участі у виготовленні та розповсюдженні порно. Їх двох відправили під варту без права внести заставу.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: изнасилование, подозреваемые, подросток, поліція, порнография, прокуратура, СИЗО;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сексуальний злочин проти підлітка на Харківщині: відео потрапило в мережу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 13:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліція затримала двох підозрюваних у виготовленні та розповсюдженні порнографії. Прокуратура добилася в суді того, що фігурантів відправили до СІЗО ".