Сексуальний злочин проти підлітка на Харківщині: відео потрапило в мережу

Події 13:57   09.08.2025
Оксана Горун
На Харківщині поліція затримала двох підозрюваних у виготовленні та розповсюдженні порнографії. Прокуратура добилася в суді того, що фігурантів відправили до СІЗО без права внести заставу.

“Слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які зґвалтували неповнолітнього. Примусили проти волі до дій сексуального характеру 14-річного підлітка його знайомі – 15 та 20 років. Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого“, – повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

В обласній прокуратурі навели подробиці події. Постраждалий – 14-річний хлопець – нещодавно втратив матір і був у вразливому стані. Старший із підозрюваних – 20-річний чоловік, у якого підліток іноді підробляв. Огидні події розгорнулися після того, як найнятий працівник випадково розбив дзеркало у свого наймача.

Читайте також: На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну: підозрюваного затримали

“Той разом зі своїм 15-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка, завдаючи йому моральних страждань. Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру. Хлопець благав дати йому спокій, але змушений був підкоритися. Під час ганебного сексуального злочину, до підлітка застосували й фізичну силу. Старший фігурант зафіксував злочин на відео, завдаючи потерпілому ще більших моральних страждань. Надалі він поширив файл у приватному листуванні”, – поінформувала прокуратура.

розповсюджували порно в Харківській області 2

20-річного чоловіка підозрюють у тортурах, скоєнні сексуальних дій групою осіб, а також виготовленні, розповсюдження дитячої порнографії, примусі неповнолітньої особи до участі у створенні цього. 15-річного – лише в участі у виготовленні та розповсюдженні порно. Їх двох відправили під варту без права внести заставу.

Автор: Оксана Горун
