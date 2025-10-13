Харків’янина, що ґвалтував падчерку з 9 років, засудили до довічного
Чоловік розбещував свою падчерку протягом 4 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Як передає МГ «Об’єктив», у Харкові чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено понад 40 епізодів сексуальних дій засудженого щодо потерпілої.
У 2016 році, коли дівчинці було лише 8 років, вітчим розбещував дитину, а надалі — ґвалтував. Чоловік неодноразово погрожував дівчинці, щоб вона нікому нічого не розповідала.
Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров підтримував публічне обвинувачення та довів у суді вину 41-річного чоловіка у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.
Вирок харків’янину ухвалив Київський райсуд Харкова: довічне позбавлення волі.
Після того як вирок набуде законної сили, відомості про засудженого включать до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
