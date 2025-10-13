Live
Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)

Події 12:26   13.10.2025
Вікторія Яковенко
Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці опублікували фото наслідків ранкового «прильоту» в Харкові.

«13 жовтня близько 09:20 у Київському районі пролунав вибух. У кімнату гуртожитку навчального закладу влучив, за попередніми даними, FPV-дрон», – встановили в Харківській обласній прокуратурі.

Також внаслідок вибуху постраждали припарковані авто.

удар по общежитию в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по общежитию в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждалих через удар немає, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по общежитию в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по общежитию в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по общежитию в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по общежитию в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вранці по Київському району Харкова прилетів БпЛА, повідомив мер Ігор Терехов. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під удар потрапив гуртожиток і авто. Міський голова уточнив, що постраждав гуртожиток, де мешкали переселенці, у тому числі – з Куп’янська. Внаслідок влучання пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон.

Автор: Вікторія Яковенко
