Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)

Харківські правоохоронці опублікували фото наслідків ранкового «прильоту» в Харкові.

«13 жовтня близько 09:20 у Київському районі пролунав вибух. У кімнату гуртожитку навчального закладу влучив, за попередніми даними, FPV-дрон», – встановили в Харківській обласній прокуратурі.

Також внаслідок вибуху постраждали припарковані авто.

Постраждалих через удар немає, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вранці по Київському району Харкова прилетів БпЛА, повідомив мер Ігор Терехов. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під удар потрапив гуртожиток і авто. Міський голова уточнив, що постраждав гуртожиток, де мешкали переселенці, у тому числі – з Куп’янська. Внаслідок влучання пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон.