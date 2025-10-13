Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)

Харьковские правоохранители опубликовали фото последствий утреннего «прилета» в Харькове.

«13 октября около 09:20 в Киевском районе раздался взрыв. В комнату общежития учебного заведения попал, по предварительным данным, FPV-дрон», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

Также в результате взрыва пострадали припаркованные авто.

Пострадавших из-за удара нет, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, утром по Киевскому району Харькова прилетел БпЛА, сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что под удар попало общежитие и авто. Городской голова уточнил, что пострадало общежитие, где жили переселенцы, в том числе – из Купянска. В результате попадания повреждены крыша и жилые помещения, выбито более 20 окон.