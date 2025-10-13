В Харькове прогремел взрыв – Терехов (дополнено)
О взрыве городе сообщил мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 10:17. Терехов уточнил, что по городу прилетел БпЛА неустановленного типа. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар попало общежитие и авто.
«Повреждено остекление окон общежития и два гражданских автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают подразделения ГСЧС. По его информации, взрыв прогремел около 09:45. Громко было в центральной части Киевского района», – написал Синегубов.
09:50. По информации мэра, взрыв прогремел около 09:45. Громко было в центральной части Киевского района.
«В жилой застройке, в домах выбиты стекла. Причины взрыва устанавливаются», – написал городской голова.
Тревоги на момент взрыва в Харькове не было. Воздушные силы ВСУ, а также мониторинговые ТГ-каналы также не предупреждали об угрозах.
Напомним, накануне, 12 октября в 17:39 в Харькове прозвучал взрыв. Как оказалось по Слободскому и Немышлянскому районам города ударили КАБы. В Немышлянском районе есть попадание в землю, жилищный фонд не пострадал в результате ударов, отметил Игорь Терехов. В Слободском районе также не было жалоб по поводу разрушений жилых домов, однако там пострадал мужчина. В 20:20 стало известно, что в результате попадания БпЛА 42-летний горожанин с ранениями госпитализирован, сообщили в Нацполиции. Также повреждена хозяйственная постройка, вспыхнул пожар.
Читайте также: ГСЧС: из-за короткого замыкания на Харьковщине пострадал пенсионер
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове прогремел взрыв – Терехов (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 10:17;