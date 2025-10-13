Live
В Харькове прогремел взрыв – Терехов (дополнено)

Происшествия 10:17   13.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О взрыве городе сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 10:17. Терехов уточнил, что по городу прилетел БпЛА неустановленного типа. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под удар попало общежитие и авто.

«Повреждено остекление окон общежития и два гражданских автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала.  На месте работают подразделения ГСЧС. По его информации, взрыв прогремел около 09:45. Громко было в центральной части Киевского района», – написал Синегубов.

09:50. По информации мэра, взрыв прогремел около 09:45. Громко было в центральной части Киевского района.

«В жилой застройке, в домах выбиты стекла. Причины взрыва устанавливаются», – написал городской голова.

Тревоги на момент взрыва в Харькове не было. Воздушные силы ВСУ, а также мониторинговые ТГ-каналы также не предупреждали об угрозах.

Напомним, накануне, 12 октября в 17:39 в Харькове прозвучал взрыв. Как оказалось по Слободскому и Немышлянскому районам города ударили КАБы. В Немышлянском районе есть попадание в землю, жилищный фонд не пострадал в результате ударов, отметил Игорь Терехов. В Слободском районе также не было жалоб по поводу разрушений жилых домов, однако там пострадал мужчина. В 20:20 стало известно, что в результате попадания БпЛА 42-летний горожанин с ранениями госпитализирован, сообщили в Нацполиции. Также повреждена хозяйственная постройка, вспыхнул пожар.

Николь Костенко-Лагутина
