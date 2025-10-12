Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по городу КАБом.

Дополнено в 17:57. Предварительно падение вражеских КАБов зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Жители Харькова услышали громкий взрыв в 17:39.

За пять минут до удара Воздушные Силы сообщали об угрозе и пусках снарядов со стороны вражеской авиации.

«По Харькову нанесен удар вражеским КАБом! Предварительно – по Немышлянскому району. Информацию уточняем», — заявил после удара Игорь Терехов.

https://t.me/ihor_terekhov/3118

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщил, что лицей, почти достроенный в Чугуеве, россияне сильно повредили этой ночью. Также в Чугуеве повреждены многоэтажки и жилые дома, сообщила мэр города Галина Минаева.