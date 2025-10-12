Live
  • Вс 12.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом

Происшествия 17:58   12.10.2025
Оксана Якушко
Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по городу КАБом.

Дополнено в 17:57. Предварительно падение вражеских КАБов зафиксировано в Немышлянском и Слободском районах Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Жители Харькова услышали громкий взрыв в 17:39.

За пять минут до удара Воздушные Силы сообщали об угрозе и пусках снарядов со стороны вражеской авиации.

«По Харькову нанесен удар вражеским КАБом! Предварительно – по Немышлянскому району. Информацию уточняем», — заявил после удара Игорь Терехов.

https://t.me/ihor_terekhov/3118

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщил, что лицей, почти достроенный в Чугуеве, россияне сильно повредили этой ночью. Также в Чугуеве повреждены многоэтажки и жилые дома, сообщила мэр города Галина Минаева.

Читайте также: Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине

 

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области
Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области
12.10.2025, 16:53
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине
12.10.2025, 12:30
Сегодня 12 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября 2025: какой праздник и день в истории
12.10.2025, 06:00
Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)
Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)
12.10.2025, 10:37
Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом
Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом
12.10.2025, 17:58

Новости по теме:

08.10.2025
Били «Шахедами»: из-за атак РФ на Черниговщине не ходят поезда, пропал свет
07.10.2025
Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист
06.10.2025
В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
05.10.2025
Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно
04.10.2025
Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2025 в 17:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по городу КАБом.".