Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине
Фото: Василий Голосный
Ночью 13 октября ожидают сильные порывы ветра на Харьковщине, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове 13 октября. 13 октября ночью по городу ожидаются порывы ветра 💨, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.
Однако это не единственное опасное погодное явление, которое ожидают в регионе в эти дни.
А 14-15 октября в Харькове и области на поверхности почвы прогнозируют заморозки ❄️ 0 — 3°, предупредили синоптики.
Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, заморозки, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 октября 2025 в 12:30;