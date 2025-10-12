Live
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине

Погода 12:30   12.10.2025
Оксана Якушко
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине Фото: Василий Голосный

Ночью 13 октября ожидают сильные порывы ветра на Харьковщине, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове 13 октября. 13 октября ночью по городу ожидаются порывы ветра 💨, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.

Однако это не единственное опасное погодное явление, которое ожидают в регионе в эти дни.

А 14-15 октября в Харькове и области на поверхности почвы прогнозируют заморозки ❄️ 0 — 3°, предупредили синоптики.

Автор: Оксана Якушко
