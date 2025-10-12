Live
Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині

Погода 12:30   12.10.2025
Оксана Якушко
Вночі 13 жовтня очікують на сильні пориви вітру на Харківщині, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові 13 жовтня. 13 жовтня вночі по місту очікуються пориви вітру 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні

Однак це не єдине небезпечне погодне явище, яке очікують у регіоні у ці дні.

А 14 – 15 жовтня у Харкові та області на поверхні ґрунту прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, попередили синоптики.

