Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині
Вночі 13 жовтня очікують на сильні пориви вітру на Харківщині, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові 13 жовтня. 13 жовтня вночі по місту очікуються пориви вітру 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні
Однак це не єдине небезпечне погодне явище, яке очікують у регіоні у ці дні.
А 14 – 15 жовтня у Харкові та області на поверхні ґрунту прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, попередили синоптики.
Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: вітер, заморозки, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2025 в 12:30;