Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)

Події 10:37   12.10.2025
Оксана Якушко
ДТП сталося 11 жовтня близько 21.10 на вулиці Шевченка в Харкові, повідомила Нацполіція.

47-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, виїхав через зустрічну смугу за межі автодороги і наїхав на припарковані на майданчику автомобілі Renault Scenic та Chevrolet. Ці автівки відскочили та зіткнулися з автомобілем

Внаслідок ДТП від отриманих травм водій Mitsubishi загинув у машині швидкої допомоги. А водія Renault Simbol ушпиталили із численними забоями та травмами.

За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування.

 

Читайте також: Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області

Автор: Оксана Якушко
