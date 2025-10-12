Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)
ДТП сталося 11 жовтня близько 21.10 на вулиці Шевченка в Харкові, повідомила Нацполіція.
47-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, виїхав через зустрічну смугу за межі автодороги і наїхав на припарковані на майданчику автомобілі Renault Scenic та Chevrolet. Ці автівки відскочили та зіткнулися з автомобілем
Внаслідок ДТП від отриманих травм водій Mitsubishi загинув у машині швидкої допомоги. А водія Renault Simbol ушпиталили із численними забоями та травмами.
За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування.
