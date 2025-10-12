Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Найбільше боїв сталося на півночі Харківщини – на Південно-Слобожанському напрямку
Генштаб ЗСУ повідомив, що на Південно-Слобожанському напрямку відбулися 23 бої біля Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.
На Куп’янському напрямку минулої доби було 15 зіткнень. Бої точилися біля Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів біля населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.
П’ятеро постраждалих, серед них дитина: росіяни били по Чугуєву і Шевченково
Цієї ночі по Чугуєву та селищу Шевченково росіяни завдавали ударів БпЛА, повідомила ДСНС у Харківській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на території навчальних закладів. П’ятеро людей постраждали, з них одна дитина.
У Чугуєві постраждали жінки 59 та 78 років, чоловіки 54 та 69 років та 12-річна дівчинка, уточнив начальник ХОВА Олег Синегубов.
Загалом рятувальники гасили три пожежі в Харківській області, які виникли внаслідок обстрілу окупантів.
Читайте також: Сьогодні 12 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2025 в 09:39;