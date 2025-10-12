Live
  • Нд 12.10.2025
Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області

Події 09:39   12.10.2025
Оксана Якушко
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Найбільше боїв сталося на півночі Харківщини – на Південно-Слобожанському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомив, що  на Південно-Слобожанському напрямку відбулися 23 бої біля Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби було 15 зіткнень. Бої точилися біля Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів біля населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

П’ятеро постраждалих, серед них дитина: росіяни били по Чугуєву і Шевченково

Цієї ночі по Чугуєву та селищу Шевченково росіяни завдавали ударів БпЛА, повідомила ДСНС у Харківській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на території навчальних закладів. П’ятеро людей постраждали, з них одна дитина.

У Чугуєві постраждали жінки 59 та 78 років, чоловіки 54 та 69 років та 12-річна дівчинка,  уточнив  начальник ХОВА Олег Синегубов.

Загалом рятувальники гасили три пожежі в Харківській області, які виникли внаслідок обстрілу окупантів.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".