Вибух у Харкові: росіяни вдарили КАБом
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по місту КАБом.
Доповнено о 17:57. Попередньо, падіння ворожих КАБів зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Мешканці Харкова почули гучний вибух о 17.39.
За п’ять хвилин до удару Повітряні Сили повідомляли про загрозу та пуски снарядів з боку ворожої авіації.
“По Харкову завдано удару ворожим КАБом! Попередньо – Немишлянський район. Інформацію уточнюємо”, – заявив після удару Ігор Терехов.
https://t.me/ihor_terekhov/3118
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомило, що ліцей, майже добудований у Чугуєві, росіяни сильно пошкодили цієї ночі. Також у Чугуєві пошкоджено багатоповерхівки та житлові будинки, повідомила мер міста Галина Мінаєва.
Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2025 в 17:58