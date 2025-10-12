Вибух у Харкові: росіяни вдарили КАБом

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по місту КАБом.

Доповнено о 17:57. Попередньо, падіння ворожих КАБів зафіксовано в Немишлянському та Слобідському районах Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мешканці Харкова почули гучний вибух о 17.39.

За п’ять хвилин до удару Повітряні Сили повідомляли про загрозу та пуски снарядів з боку ворожої авіації.

“По Харкову завдано удару ворожим КАБом! Попередньо – Немишлянський район. Інформацію уточнюємо”, – заявив після удару Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомило, що ліцей, майже добудований у Чугуєві, росіяни сильно пошкодили цієї ночі. Також у Чугуєві пошкоджено багатоповерхівки та житлові будинки, повідомила мер міста Галина Мінаєва.