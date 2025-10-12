Live
  • Нд 12.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі

Події 15:41   12.10.2025
Оксана Якушко
Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі

Також у Чугуєві пошкоджені багатоповерхівки та житлові будинки, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

«Сьогодні вночі від ударів в центрі міста пошкоджено 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 навчальних заклади, 1 адміністративна будівля. Є 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка, у всіх гостра реакція на стрес. На щастя, жертв немає. Ліцей номер 2, який нам побудувала держава і який мав бути готовим до кінця року, пошкоджено найбільше», – повідомила Мінаєва.

Наразі у Чугуєві працює на місці міська комісія з питань пошкодженого майна також. Фахівці фіксують пошкодження, надають консультації щодо Є-відновлення, зазначила мер.

Чугуївцям допомагають волонтери з БО організації “Проліска”, “УВКПБ ООН”, “Мирне небо”, “Координаційний гуманітарний центр”, “Червоний хрест”.

Читайте також: П’ятеро постраждалих, серед них дитина – де вночі росіяни били по Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі
Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі
12.10.2025, 15:41
Де росіяни просунулися на Харківщині – DeepState
Де росіяни просунулися на Харківщині – DeepState
12.10.2025, 15:13
Загибла і поранений – росіяни вдарили по місту на Харківщині
Загибла і поранений – росіяни вдарили по місту на Харківщині
12.10.2025, 13:37
Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині
Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині
12.10.2025, 12:30
Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області
Новини Харкова — головне 12 жовтня: удари БпЛА по школах області
12.10.2025, 13:43
Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)
Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)
12.10.2025, 10:37

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2025 в 15:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також у Чугуєві пошкоджені багатоповерхівки та житлові будинки, повідомила мер міста Галина Мінаєва.".