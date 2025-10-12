Ліцей, що майже побудували в Чугуєві, росіяни найбільше пошкодили цієї ночі

Також у Чугуєві пошкоджені багатоповерхівки та житлові будинки, повідомила мер міста Галина Мінаєва.

«Сьогодні вночі від ударів в центрі міста пошкоджено 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 навчальних заклади, 1 адміністративна будівля. Є 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка, у всіх гостра реакція на стрес. На щастя, жертв немає. Ліцей номер 2, який нам побудувала держава і який мав бути готовим до кінця року, пошкоджено найбільше», – повідомила Мінаєва.

Наразі у Чугуєві працює на місці міська комісія з питань пошкодженого майна також. Фахівці фіксують пошкодження, надають консультації щодо Є-відновлення, зазначила мер.

Чугуївцям допомагають волонтери з БО організації “Проліска”, “УВКПБ ООН”, “Мирне небо”, “Координаційний гуманітарний центр”, “Червоний хрест”.