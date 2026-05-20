Ракета РФ вдарила по Чугуївщині: ранкові “прильоти” в області

Близько 08:00 росіяни вдарили по агропідприємству у Великобабчанському старостаті, пише мер Чугуєва Галина Мінаєва.

За її інформацією, внаслідок атаки пошкоджені склади, постраждалих немає.

Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що FPV-дрон вдарив поблизу приватного будинку у Золочеві. В результаті будівля частково пошкоджена.

Нагадаємо, 20 травня в ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом минулої доби рятувальники ліквідували 18 пожеж, сім із них розпочалися після обстрілів РФ. Напередодні вранці окупанти випустили FPV-дрон по цивільному авто у Золочеві. Машина спалахнула, обійшлося без постраждалих. Також під ударом БпЛА було селище Шевченкове Куп’янського району. В результаті “прильотів” палав будинок, а під завалами опинилася 75-річна жінка – врятувати її не вдалося. Також росіяни атакували вночі Харків.