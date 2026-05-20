Ракета РФ ударила по Чугуевщине: утренние «прилеты» в области

Около 08:00 россияне ударили по агропредприятию в Великобабчанском старостате, пишет мэр Чугуева Галина Минаева.

По ее информации, в результате атаки повреждены склады, пострадавших нет.

Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что FPV-дрон ударил вблизи частного дома в Золочеве. В результате здание частично повреждено.

Напомним, 20 мая в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток спасатели ликвидировали 18 пожаров, семь из них начались после обстрелов РФ. Накануне утром оккупанты выпустили FPV-дрон по гражданскому авто в Золочеве. Машина загорелась, обошлось без пострадавших. Также под ударом БпЛА был поселок Шевченково Купянского района. В результате «прилетов» пылал дом, а под завалами оказалась 75-летняя женщина – спасти ее не удалось. Также россияне атаковали ночью Харьков.