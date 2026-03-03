Трое раненых, двое в стрессе: БпЛА РФ атаковали город под Харьковом (фото)
БпЛА РФ атаковали город Чугуев и село Каменная Яруга в разгар рабочего дня, сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.
Атака произошла 3 марта около 13:30 – в Чугуеве зафиксировали удар БпЛА, предварительно типа «Герань-2», по частному жилищному сектору, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.
Ранения и травмы получили 32-летняя женщина и ее 8-летняя дочь, а также 44-летний мужчина. Троих пострадавших госпитализировали. А 66-летняя женщина и 47-летний мужчина подверглись острой стрессовой реакции.
«В результате прилета в городе, повреждения получили шесть частных домов, один полностью уничтожен. На месте оперативно работали все экстренные и коммунальные службы и, как обычно в таких случаях, комиссии по уничтоженному и поврежденному жилью. Всем пострадавшим, как физически, так и материально, будет предоставлена вся необходимая помощь», — отметила Минаева.
