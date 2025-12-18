БпЛА и РСЗО «Град»: россияне нанесли удары по селам Харьковщины

БпЛА «Герань-2» атаковал село Родной Край Золочевской громады вечером, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской СВА Виктор Коваленко.

Атака произошла около 20 часов. В результате попадания вспыхнул легковой автомобиль, повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Также 18 декабря россияне из РСЗО Град обстреляли село Одноробовка Золочевской громады. В результате ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, два одноэтажных многоквартирных дома, энергосети и хозяйственные сооружения.

В 14 часов россияне FPV-дроном попали в помещение неработающей музыкальной школы. Повреждены стены, окна, двери.