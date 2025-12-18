БпЛА и РСЗО «Град»: россияне нанесли удары по селам Харьковщины
Фото: Виктор Коваленко
БпЛА «Герань-2» атаковал село Родной Край Золочевской громады вечером, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской СВА Виктор Коваленко.
Атака произошла около 20 часов. В результате попадания вспыхнул легковой автомобиль, повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.
К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Также 18 декабря россияне из РСЗО Град обстреляли село Одноробовка Золочевской громады. В результате ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, два одноэтажных многоквартирных дома, энергосети и хозяйственные сооружения.
В 14 часов россияне FPV-дроном попали в помещение неработающей музыкальной школы. Повреждены стены, окна, двери.
Читайте также: Убийство сына вице-мэра Харькова в Вене: кого подозревают и арестовали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Герань-2, Виктор Коваленко, золочевская громада, РСЗО "Град";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «БпЛА и РСЗО «Град»: россияне нанесли удары по селам Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 22:37;