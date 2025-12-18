Убийство сына вице-мэра Харькова в Вене: кого подозревают и арестовали
Двоих подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заместителя мэра Харькова – Даниила Кузьмина, произошедшего в Вене, арестовали, сообщает Офис Генерального прокурора.
Резонансное убийство 21-летнего гражданина Украины произошло в ноябре 2025 года в столице Австрии и повлекло за собой общественный и медийный резонанс в Украине и за рубежом.
По данным следствия, 25 ноября 2025 года в Вене сговорившиеся подозреваемые под вымышленным поводом пригласили на встречу потерпевшего, с которым один из них был лично знаком. Встреча состоялась на территории одной из гостиниц города.
В дальнейшем, в подземном паркинге, на молодого человека напали, побили и заставили перевести средства из криптовалютного кошелька на сумму около 50 тысяч евро. Затем пострадавшего вывезли в другой район города, где и нашли его тело с признаками насильственной смерти в ночь на 26 ноября 2025 года в сгоревшем автомобиле.
После обращения родственников об исчезновении парня австрийская полиция немедленно начала расследование, которое сразу приобрело международный характер.
В результате совместной работы правоохранителей Украины, Австрии и Европола подозреваемых оперативно идентифицировали и задержали на территории Украины.
Судить их будут в Украине.
Сегодня Печерский райсуд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
По информации СМИ, одним из подозреваемых является Ринжук – пасынок посла Украины в Болгарии Олесе Илащук. Он арестован до 15 февраля 2026 года. Прокурор заявил, что именно Ринжук заманил Кузьмина в паркинг гостиницы, где ее избили, а впоследствии вывезли и сожгли в авто, сообщает Цензор.
Также суд избрал меру пресечения – арест – второму подозреваемому – бывшему одесскому таможеннику Александру Агоеву, передает Цензор.
Читайте также: Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: Австрия, арест, вбивство, Вена, вице-мэр, европол, офис генерального прокурора, сын, сын вице-мэра Харькова, убийство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Убийство сына вице-мэра Харькова в Вене: кого подозревают и арестовали», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 19:44;