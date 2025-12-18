Убийство сына вице-мэра Харькова в Вене: кого подозревают и арестовали

Двоих подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заместителя мэра Харькова – Даниила Кузьмина, произошедшего в Вене, арестовали, сообщает Офис Генерального прокурора.

Резонансное убийство 21-летнего гражданина Украины произошло в ноябре 2025 года в столице Австрии и повлекло за собой общественный и медийный резонанс в Украине и за рубежом.

По данным следствия, 25 ноября 2025 года в Вене сговорившиеся подозреваемые под вымышленным поводом пригласили на встречу потерпевшего, с которым один из них был лично знаком. Встреча состоялась на территории одной из гостиниц города.

В дальнейшем, в подземном паркинге, на молодого человека напали, побили и заставили перевести средства из криптовалютного кошелька на сумму около 50 тысяч евро. Затем пострадавшего вывезли в другой район города, где и нашли его тело с признаками насильственной смерти в ночь на 26 ноября 2025 года в сгоревшем автомобиле.

После обращения родственников об исчезновении парня австрийская полиция немедленно начала расследование, которое сразу приобрело международный характер.

В результате совместной работы правоохранителей Украины, Австрии и Европола подозреваемых оперативно идентифицировали и задержали на территории Украины.

Судить их будут в Украине.

Сегодня Печерский райсуд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации СМИ, одним из подозреваемых является Ринжук – пасынок посла Украины в Болгарии Олесе Илащук. Он арестован до 15 февраля 2026 года. Прокурор заявил, что именно Ринжук заманил Кузьмина в паркинг гостиницы, где ее избили, а впоследствии вывезли и сожгли в авто, сообщает Цензор.

Также суд избрал меру пресечения – арест – второму подозреваемому – бывшему одесскому таможеннику Александру Агоеву, передает Цензор.