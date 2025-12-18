Live

Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)

Записано 13:05   18.12.2025
Виктория Яковенко
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео) Скриншот

Харьков уже пережил несколько блэкаутов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. По его словам, враг выбрал тактику – оставить украинцев без электроснабжения.

Есть ли у города альтернатива для водо- и теплоснабжения на случай полного обесточивания, городской голова ответил так:

«В целом не буду говорить эти вещи, они очень важны для того, чтобы были водоснабжение и теплоснабжение в домах харьковчан. У нас есть несколько сценариев. Мы уже переживали несколько блэкаутов, когда было трудно, и нам удалось справиться с этой ситуацией. Но у нас нет гарантий со стороны россиян, что они не будут попадать и в наше когенерационное оборудование, и в наши трансформаторные подстанции, и в дизельные генераторы. Риски остаются, но мы будем делать все возможное, чтобы коммунальные услуги у нас были», – отметил Терехов.

Он уточнил, что в Харькове (как и по всей Украине) применяют плановые отключения света, бывают и аварийные. Отопление и водоснабжение обеспечивают.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Как 18 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики

Автор: Виктория Яковенко
