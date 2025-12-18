Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)
Харків вже пережив декілька блекаутів, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. За його словами, наразі ворог обрав тактику – залишити українців без електропостачання.
Чи має місто альтернативу для водо- та теплопостачання на випадок повного знеструмлення, міський голова відповів так:
«На загал не буду казати ці речі, вони дуже важливі для того, щоб були водопостачання і теплопостачання в оселях харків’ян. У нас є декілька сценаріїв. Ми вже переживали декілька блекаутів, коли були труднощі, і нам вдалося впоратися з цією ситуацією. Але ми не маємо гарантій з боку росіян, що вони не будуть влучати і в наше когенераційне обладнання, і в наші трансформаторні підстанції, і в дизельні генератори. Ризики залишаються, але ми будемо робити все можливе, щоб комунальні послуги у нас були», – зазначив Терехов.
Він уточнив, що наразі у Харкові (як і по всій Україні) застосовують планові відключення світла, бувають й аварійні. Опалення та водопостачання забезпечують.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, блекаут, вода, новини Харкова, опалення;
