Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки

Суспільство 21:30   17.12.2025
Оксана Якушко
Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки

У четвер, 18 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 02:30-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 22:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-16:30; 18:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 10:00-13:00; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-07:00; 10:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

Список адрес за чергами – тут.

Список адрес за чергами – тут.

Автор: Оксана Якушко
