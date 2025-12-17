Як 18 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
У четвер, 18 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 02:30-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00
1.2 00:00-06:00; 13:00-18:00; 20:00-22:00
2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 22:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00-16:30; 18:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 10:00-16:30; 18:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 10:00-13:00; 16:30-20:00
5.1 00:00-02:30; 06:00-07:00; 10:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30
Список адрес за чергами – тут.
