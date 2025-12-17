Как 18 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики

В четверг, 18 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:30-06:00; 13:00–18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00–06:00; 13:00–18:00; 20:00-22:00

2.1 02:30-06:00; 13:00–16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 22:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00–16:30; 18:00–20:00

3.2 06:00-09:30; 10:00–16:30; 18:00–20:00

4.1 06:00-09:30; 10:00–16:30; 18:00–20:00

4.2 06:00-09:30; 10:00–13:00; 16:30-20:00

5.1 00:00–02:30; 06:00-07:00; 10:00–13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00–02:30; 10:00–13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00–02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

6.2 00:00–02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

Список адресов за очередями — здесь.