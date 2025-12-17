Как 18 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики

Live

Общество 21:30   17.12.2025
Оксана Якушко
В четверг, 18 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:30-06:00; 13:00–18:00; 20:00-22:00
1.2 00:00–06:00; 13:00–18:00; 20:00-22:00
2.1 02:30-06:00; 13:00–16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 22:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00–16:30; 18:00–20:00
3.2 06:00-09:30; 10:00–16:30; 18:00–20:00
4.1 06:00-09:30; 10:00–16:30; 18:00–20:00
4.2 06:00-09:30; 10:00–13:00; 16:30-20:00
5.1 00:00–02:30; 06:00-07:00; 10:00–13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00–02:30; 10:00–13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30
6.2 00:00–02:30; 07:00-13:00; 16:30-18:00; 20:00-23:30

Список адресов за очередями — здесь.

Автор: Оксана Якушко
