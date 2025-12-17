«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов показал новые трамваи и троллейбусы, который получил Харьков от международных партнеров.

Он отметил, что подобное «не делается за день». Для того чтобы городу передали этот транспорт, пришлось провести не одну встречу с международными партнерами.

«Требуется время для согласования между странами, подготовки документов, технических проверок и организации доставки — особенно во время войны. Было непросто, но результат того стоит», – написал мэр.

В рамках этого сотрудничества Харьков получил:

еще шесть трамваев от города Брно,

первый из четырех многосекционных трамваев из Пльзеня,

четыре больших троллейбуса из Чешских Будейовиц.

Городской голова также напомнил, что ранее Харьков получал от Брно и Пльзеня электротранспорт – на нем уже ездят харьковчане. А благодаря новой партии, удастся восполнить потери, которые понес харьковский электротранспорт из-за российских ударов.

«Изменения почувствуют и пассажиры. Секционные трамваи более вместительны, у них больше простора, более комфортный салон и лучшая доступность — в частности для маломобильных людей, людей с инвалидностью и родителей с колясками. Впереди адаптация и подготовка этой техники к работе на наших маршрутах. Делаем все, чтобы она как можно быстрее вышла на линии», – добавил Терехов.

