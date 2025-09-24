Live
Мэр Харькова Терехов в Сумах: зачем поехал и с кем говорил (фото)

Общество 16:44   24.09.2025
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Терехов в Сумах: зачем поехал и с кем говорил (фото) Фото: Игорь Терехов

К недавно созданной Ассоциации прифронтовых городов и громад присоединились еще 13 громад Сумщины, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Это проявление общего видения, доверия и решимости действовать как одна команда. Я уверен, что каждое новое присоединение будет только усиливать нашу позицию, открывать больше возможностей быть услышанными в процессе формирования государственной политики и заявлять о себе на международном уровне», — отметил городской голова.

24 сентября он посетил этот город. Рассказывает: говорил с бизнесом, депутатами, председателями громад.

«У всех схожие трудности: формирование бюджетов, восстановление инфраструктуры, работа больниц и школ, сохранность кадров, безопасность людей. Опять же бизнес — он работает в тяжелейших условиях, держит экономику и создает рабочие места. Поэтому мы и будем лоббировать для него специальные решения: доступны льготные кредиты и страхование военных рисков», — подчеркнул Терехов.

Мэр добавляет: опыт Харькова также доказывает: даже в прифронтовых условиях можно жить, работать, планировать и развиваться. И город с радостью поделится этими решениями с громадами-партнерами, чтобы вместе не только выстоять, но и заложить основу обновления Украины.

Терехов в Сумах
Фото: Игорь Терехов
Терехов в Сумах
Фото: Игорь Терехов
Терехов в Сумах
Фото: Игорь Терехов
Терехов в Сумах
Фото: Игорь Терехов
Терехов в Сумах
Фото: Игорь Терехов

Напомним, прифронтовые города и громады объединились в ассоциацию. Решение приняли во время учредительного форума в Харькове 18 сентября. Участие в мероприятии, инициированном Харьковской мэрией, приняли руководители областных центров и громад из разных прифронтовых регионов Украины. В частности, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Черниговская и Сумская области. Объясняя смысл объединения, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что все города, которые находятся рядом с фронтом, сталкиваются с похожими вызовами. Реальность в этих громадах иная, чем у тыловых. И эту специфику государство должно учитывать при формировании политики, принятии решений и распределении финансов. Возглавил эту ассоциацию Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
