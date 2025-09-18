Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

«Будет действенным органом». В какую ассоциацию теперь входит Харьков — мэр

Политика 16:03   18.09.2025
Виктория Яковенко
«Будет действенным органом». В какую ассоциацию теперь входит Харьков — мэр Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: создали ассоциацию органов местного самоуправления. Он объяснил, почему Харьковская громада нуждается в такой поддержке.

«Это будет действенным органом, как такая платформа для общения и решения очень многих проблем. И сегодня мы нуждаемся в поддержке. Не мы как город Харьков, а мы как территориальная громада, которая расположена рядом с линией столкновения, с фронтом, с военными действиями. Это, прежде всего, поддержка нашей громады. Так как сегодня, на самом деле, громады являются руководителями и власти на местах, и самыми большими работодателями. И нам необходимо создать условия. Прежде всего, это бюджет. Бюджет должен отражать то, что и у государства есть», — отметил Терехов во время форума прифронтовых городов и громад «Стратегические измерения городов-форпостов».

На мероприятии обсуждали приоритетные задачи для жизнеобеспечения Харькова, Чернигова, Сум, Николаева, Запорожья, Кривого Рога, Краматорска, Херсона, Одессы.

Терехов сообщил, что также в рамках ассоциации создали резолюцию, которую направят президенту Украины, Верховной Раде, международным партнерам, городам-побратимам, донорским организациям и международным финансовым институтам.

«Чтобы фронтовые территории могли функционировать и предоставлять все услуги и быть надежной опорой государства. Это, во-первых. Во-вторых, очень много вопросов, касающихся, к сожалению, вынужденных переселенцев, которые приезжают в наши города и сегодня нуждаются в нашей поддержке и действенной помощи. Кроме того, создание условий для того, чтобы бизнес оставался. Это и налоги, и индустриальные парки. И кроме того, мы должны видеть перспективу на будущее. Я уверен, что война закончится, но невозможно, чтобы эти территории были землей отчуждения, потому что ничего нет, заминированы территории и все. Нужно, чтобы сегодня у нас был четкий план действий. Нужно, чтобы люди понимали, что им нужно будет возвращаться. И вынужденным переселенцам, которые сегодня в других городах, в свои родные города. И тем людям, выехавшим за границу, им тоже нужно будет переезжать в свои города. А нам необходимо создать условия для этого. И создать условия сейчас. Для каждого города есть свой потенциал. Если взять Харьков, то это, безусловно, молодежь, вузы, айти. И все это нуждается в нашей поддержке и поддержке правительства, и поддержке государства», — подчеркнул городской голова.

Напомним, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснил мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

«Сегодня прошел форум, когда приехали в Харьков очень много громад, прифронтовых громад и городов. Действительно, эти города, громады – форпост Украины, которые борются за свою независимость. Мы объединились, потому что у нас очень много общего. Много общих проблем, много общих вопросов. И тот опыт, который есть у одной или другой громады или города, он нуждается в том, чтобы мы делились этим опытом, общались. Кроме того, вместе нам легче будет решать эти проблемы. Нам легче будет задавать вопросы (они практически одинаковые) перед правительством. Для того чтобы решалось и бюджет, и налоги, и льготы – очень много проблем. Будут созданы экспертные группы и будем работать», – объяснил Терехов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
18.09.2025, 16:04
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
18.09.2025, 14:32
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
18.09.2025, 16:07
Что с созданием энергетического острова в Харькове: Терехов ответил осторожно
Что с созданием энергетического острова в Харькове: Терехов ответил осторожно
18.09.2025, 15:37
Руководить Ассоциацией прифронтовых городов и громад будет Терехов (фото)
Руководить Ассоциацией прифронтовых городов и громад будет Терехов (фото)
18.09.2025, 16:46

Новости по теме:

16:03
«Будет действенным органом». В какую ассоциацию теперь входит Харьков — мэр
17:45
Нового президента областной футбольной ассоциации избрали на Харьковщине
13:33
Харьков снова стал вице-президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
14:15
На Харьковщине просят увеличить отчисления в местные бюджеты с налога на доходы физлиц с 75 до 80%
19:08
До Харкова завітав «Євробус»

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Будет действенным органом». В какую ассоциацию теперь входит Харьков — мэр»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 16:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: создали ассоциацию органов местного самоуправления. Он объяснил, почему Харьковская громада нуждается в такой поддержке.".