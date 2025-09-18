«Будет действенным органом». В какую ассоциацию теперь входит Харьков — мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: создали ассоциацию органов местного самоуправления. Он объяснил, почему Харьковская громада нуждается в такой поддержке.

«Это будет действенным органом, как такая платформа для общения и решения очень многих проблем. И сегодня мы нуждаемся в поддержке. Не мы как город Харьков, а мы как территориальная громада, которая расположена рядом с линией столкновения, с фронтом, с военными действиями. Это, прежде всего, поддержка нашей громады. Так как сегодня, на самом деле, громады являются руководителями и власти на местах, и самыми большими работодателями. И нам необходимо создать условия. Прежде всего, это бюджет. Бюджет должен отражать то, что и у государства есть», — отметил Терехов во время форума прифронтовых городов и громад «Стратегические измерения городов-форпостов».

На мероприятии обсуждали приоритетные задачи для жизнеобеспечения Харькова, Чернигова, Сум, Николаева, Запорожья, Кривого Рога, Краматорска, Херсона, Одессы.

Терехов сообщил, что также в рамках ассоциации создали резолюцию, которую направят президенту Украины, Верховной Раде, международным партнерам, городам-побратимам, донорским организациям и международным финансовым институтам.

«Чтобы фронтовые территории могли функционировать и предоставлять все услуги и быть надежной опорой государства. Это, во-первых. Во-вторых, очень много вопросов, касающихся, к сожалению, вынужденных переселенцев, которые приезжают в наши города и сегодня нуждаются в нашей поддержке и действенной помощи. Кроме того, создание условий для того, чтобы бизнес оставался. Это и налоги, и индустриальные парки. И кроме того, мы должны видеть перспективу на будущее. Я уверен, что война закончится, но невозможно, чтобы эти территории были землей отчуждения, потому что ничего нет, заминированы территории и все. Нужно, чтобы сегодня у нас был четкий план действий. Нужно, чтобы люди понимали, что им нужно будет возвращаться. И вынужденным переселенцам, которые сегодня в других городах, в свои родные города. И тем людям, выехавшим за границу, им тоже нужно будет переезжать в свои города. А нам необходимо создать условия для этого. И создать условия сейчас. Для каждого города есть свой потенциал. Если взять Харьков, то это, безусловно, молодежь, вузы, айти. И все это нуждается в нашей поддержке и поддержке правительства, и поддержке государства», — подчеркнул городской голова.

Напомним, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснил мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

«Сегодня прошел форум, когда приехали в Харьков очень много громад, прифронтовых громад и городов. Действительно, эти города, громады – форпост Украины, которые борются за свою независимость. Мы объединились, потому что у нас очень много общего. Много общих проблем, много общих вопросов. И тот опыт, который есть у одной или другой громады или города, он нуждается в том, чтобы мы делились этим опытом, общались. Кроме того, вместе нам легче будет решать эти проблемы. Нам легче будет задавать вопросы (они практически одинаковые) перед правительством. Для того чтобы решалось и бюджет, и налоги, и льготы – очень много проблем. Будут созданы экспертные группы и будем работать», – объяснил Терехов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»