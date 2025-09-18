«Це буде дієвим органом». До якої асоціації тепер входить Харків – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: створили асоціацію органів місцевого самоврядування. Він пояснив, навіщо та чому Харківська громада потребує такої підтримки.

«Це буде дієвим органом, як така платформа для спілкування і вирішення дуже багатьох проблем. І сьогодні ми потребуємо підтримки. Не ми, як місто Харків, а ми як територіальна громада, яка розташована поряд з лінією зіткнення, з фронтом, з військовими діями. Це, перш за все, підтримка нашої громади. Бо сьогодні насправді громади є провідниками і влади на місцях, і найбільшими роботодавцями. І нам потрібно створити умови. Перш за все, це бюджет. Бюджет повинен відображати те, що і держава має», – зазначив Терехов під час форуму прифронтових міст та громад «Стратегічні виміри міст-форпостів».

На заході обговорювали найпріоритетніші завдання для життєзабезпечення Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва, Запоріжжя, Кривого рогу, Краматорська, Херсона, Одеси.

Терехов також у межах асоціації створили резолюцію, яку направлять до президента України, Верховної Ради, міжнародних партнерів, міст-побратимів, донорських організацій та міжнародних фінансових інституцій.

«Щоб фронтові території могли функціонувати і надавати всі послуги і бути надійною опорою держави. Це по-перше. По-друге, дуже багато питань, що стосуються, на жаль, вимушених переселенців, які приїжджають до наших міст і сьогодні вони потребують нашої підтримки і дієвої допомоги. Крім цього, створення умов для того, щоб бізнес залишався. І це і податки, і індустріальні парки. І крім цього, ми повинні бачити перспективу на майбутнє. Я впевнений, що війна закінчиться, але ж неможливо, щоб ці території були землею відчуження, бо нічого нема, заміновані території і все. Потрібно, щоб сьогодні ми мали чіткий план дій. Потрібно, щоб люди розуміли, що їм потрібно буде повертатися. І вимушеним переселенцям, які сьогодні в інших містах, до своїх рідних міст. І цим людям, яке виїхало за кордон, їм теж потрібно буде переїжджати до своїх міст. А нам необхідно створити умови для того. І створити умови зараз. Для кожного міста є свій потенціал. Якщо взяти Харків, то це безумовно молодь, виші, айті. І все це потребує нашої підтримки і підтримки уряду, і підтримки держави», – підкреслив міський голова.

Нагадаємо, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали в Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради в серпні. Як пояснив мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

«Сьогодні пройшов форум, коли приїхали до Харкова дуже багато громад, прифронтових громад і міст. Дійсно, ці міста, громади – форпост України, які виборюють свою незалежність. Ми об’єдналися, бо у нас дуже багато спільного. Багато спільних проблем, багато спільних питань. І той досвід, який є у однієї чи іншої громади чи міста, він потребує того, щоб ми ділилися цим досвідом, спілкувалися. Крім цього, разом нам легше буде вирішувати ці проблеми. Нам легше буде ставити питання (вони практично однакові) перед урядом. Для того, щоб вирішувалось і бюджет, і податки, і пільги – дуже багато проблем. Будуть створені експертні групи і будемо працювати», – пояснив Терехов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”