Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію

Створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали в Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради. Як пояснив мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

Терехов зазначив, що саме через це «надзвичайно важливе» рішення так швидко скликали позачергову сесію (попередня була 7 серпня). Асоціація має стати платформою співпраці громад, насамперед прифронтових міст, які зазнали найбільших руйнувань через війну.

Міський голова нагадав, що 25 червня у Харкові відбулася зустріч підприємців, на якій була представлена програма стимулювання розвитку прифронтових регіонів. 4 серпня у Харкові з представниками бізнесу спілкувався вже президент Володимир Зеленський, він дав доручення Кабміну створити програму прифронтових міст та регіонів.

«Сьогодні дане доручення щодо програми доступних кредитів, щодо створення страхової кампанії, яка буде покривати воєнні ризики. Щодо грантів зовсім інша політика. Щодо будівництва, щодо бронювання людей у прифронтових містах зовсім по-іншому буде. Не так, як для всієї країни. Компенсації від держави зовсім інші. Економічний розвиток, допомога у зворотній релокації бізнесу, який раніше виїхав. Дуже серйозна програма, яку готує зараз президент, уряд. Я не буду розкривати все, я окреслив те, що можу зараз сказати. Але вона допрацюється і найближчим часом буде презентована президентом України», — анонсував Терехов.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Він наголосив, що ця програма є дуже важливою для прифронтових регіонів.

«Якщо взяти загальні збитки, яких завдали росіяни прифронтовим містам і регіонам, це Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька та Херсонська області, вони становлять 116 мільярдів доларів або 66% загальнонаціонального збитку. Друге питання: у нас по місту сьогодні 12 тисяч будинків постраждали. Серед них 9 тисяч – це житлові будинки. І було б несправедливо, якби всі міста отримали одні й ті ж преференції. Я чудово розумію, що Львів, Івано-Франківськ та Ужгород вносять свою лепту в досягнення справедливого миру, але ми й інші прифронтові міста: Суми, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Херсон, звісно, ті, які в окупації знаходяться, вони несуть на собі тягар… Тому відшкодування від центральних фондів повинно бути зовсім інше для прифронтових міст», — пояснив мер.

За його словами, державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» у Харкові «не працює».

«Сьогодні всього укладено по всіх прифронтових регіонах, які я окреслив, 5800 договорів, що становить всього-на-всього 7,1% від загальнонаціонального обсягу кредитування. Тобто нам не дають кредити, не можуть скористатися наші підприємці. Доступна іпотека по прифронтових містах складає 5,7% від загальнонаціонального. Гранти складають 16,2%. Якщо далі так буде продовжуватися, то нічого не буде. Наші підприємства не зможуть нічого робити. Ми не зможемо повертати в Харків та інші міста підприємства, яке виїхали на захід України», — продовжив Терехов.

Він додав, що до асоціації можуть доєднуватись усі прифронтові міста та регіони, які він назвав.

«Бо тільки в діалозі з урядом, з президентом, наші мери, наші регіони будуть мати можливість спільно працювати над цим. Щоб наші міста, зокрема Харків, мали зовсім інші преференції. Щоб місто повернулося до нормального мирного життя, щоб повертався бізнес, щоб створювали робочі місця і щоб студенти поверталися. Для нас це дуже важливо», – підсумував мер.

Відповідно до рішення, яке підтримали депутати, міський голова Харкова визначається особою, уповноваженою для участі в установчих зборах цієї асоціації, а також закріплюється обсяг його повноважень.



У пояснювальній записці до проєкту рішення значиться таке обґрунтування: “У зв`язку з необхідністю ефективної реалізації покладених на органи місцевого самоврядування повноважень, узгодження дій Харківської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку прифронтових міст та регіонів, зокрема розв`язання спільних для територіальних громад проблем щодо їхньої підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку, виникла потреба в ініціюванні створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування”.