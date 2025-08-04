Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу

Питання бронювання для бізнесу прифронтових регіонів порушили 4 серпня харків’яни на зустрічі із Володимиром Зеленським. Президент відповів, що уряд його “обов’язково пропрацює”.

У ході візиту до Харкова глава держави обговорив нагальні питання з підприємцями, освітянами, представниками волонтерських та ветеранських організацій.

“Говорили про те, що зараз найбільше турбує регіон: підтримка економіки, допомога ветеранам, волонтерам і їхнім родинам, енергетика. Ці питання, а також можливе збільшення зарплат для вчителів і медиків, бронювання для бізнесу, який реально працює в прифронтових регіонах, уряд обовʼязково пропрацює. Дякую жителям Харківщини, ветеранам, медикам, комунальникам, вчителям, волонтерам за стійкість у час війни. Дякую бізнесу за підтримку України, її економічного потенціалу та збереження робочих місць”, – написав Зеленський.

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 серпня приїжджав у Харків. Він побував в одній із міських медустанов, де українські військові проходять лікування та реабілітацію після поранень. Також у Харкові він відвідав молодіжний хаб «Літера» та став гостем одного з подкастів. Крім того, президент зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які боронять Україну на Вовчанському напрямку, та з військовими 92-ї окремої штурмової бригади, що тримають фронт у районі Липців.