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Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу

Економіка 20:53   04.08.2025
Олена Нагорна
Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Питання бронювання для бізнесу прифронтових регіонів порушили 4 серпня харків’яни на зустрічі із Володимиром Зеленським. Президент відповів, що уряд його “обов’язково пропрацює”.

У ході візиту до Харкова глава держави обговорив нагальні питання з підприємцями, освітянами, представниками волонтерських та ветеранських організацій.

“Говорили про те, що зараз найбільше турбує регіон: підтримка економіки, допомога ветеранам, волонтерам і їхнім родинам, енергетика. Ці питання, а також можливе збільшення зарплат для вчителів і медиків, бронювання для бізнесу, який реально працює в прифронтових регіонах, уряд обовʼязково пропрацює. Дякую жителям Харківщини, ветеранам, медикам, комунальникам, вчителям, волонтерам за стійкість у час війни. Дякую бізнесу за підтримку України, її економічного потенціалу та збереження робочих місць”, – написав Зеленський.

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 серпня приїжджав у Харків. Він побував в одній із міських медустанов, де українські військові проходять лікування та реабілітацію після поранень. Також у Харкові він відвідав молодіжний хаб «Літера» та став гостем одного з подкастів. Крім того, президент зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які боронять Україну на Вовчанському напрямку, та з військовими 92-ї окремої штурмової бригади, що тримають фронт у районі Липців.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Зеленський у Харкові зробив заяву щодо бронювання для прифронтового бізнесу»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 20:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання бронювання для бізнесу прифронтових регіонів порушили 4 серпня харків’яни на зустрічі із Володимиром Зеленським. Президент відповів, що уряд його “обов’язково пропрацює”.".