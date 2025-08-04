Не тільки військові. Зеленський у Харкові записав подкаст із молоддю (відео)

У межах візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський відвідав молодіжний хаб «Літера» у Харкові – простір на базі обласної дитячої бібліотеки.

У своєму телеграм-каналі Зеленський зазначив, що хаб був створений для того, щоб попри війну молодь могла розвиватися та спілкуватися наживо. У просторі проводять лекції, майстер-класи, тренінги, безплатно готують до НМТ.

“Сьогодні тут зустрівся з харківськими школярами і студентами. Особлива й тепла зустріч. Поспілкувалися. Став гостем одного з подкастів, які можна записувати тут, у хабі, в кімнаті звукозапису. Говорили про Харків і його відновлення, про війну і про нашу молодь. Дуже важливо, щоб молодь розвивалася в Україні, жила. Наші воїни боронять Харківщину, всю Україну саме для цього – щоб повернути повноцінне життя”, – підкреслив президент.

Відео: Zelenskiy / Official / Telegram

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 серпня приїжджав у Харків. Він побував в одній із міських медустанов, де українські військові проходять лікування та реабілітацію після поранень. Також президент зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які боронять Україну на Вовчанському напрямку, та з військовими 92-ї окремої штурмової бригади, що тримають фронт у районі Липців.