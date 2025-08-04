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Не только военные. Зеленский в Харькове записал подкаст с молодежью (видео)

Общество 18:43   04.08.2025
Елена Нагорная
Не только военные. Зеленский в Харькове записал подкаст с молодежью (видео) Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский посетил молодежный хаб «Літера» в Харькове — пространство на базе областной детской библиотеки.

В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что хаб был создан для того, чтобы несмотря на войну молодежь могла развиваться и общаться вживую. В пространстве проводят лекции, мастер-классы, тренинги, бесплатно готовят к НМТ.

«Сегодня здесь встретился с харьковскими школьниками и студентами. Особая и теплая встреча. Пообщались. Стал гостем одного из подкастов, которые можно записывать здесь, в хабе, в комнате звукозаписи. Говорили о Харькове и его восстановлении, о войне и о нашей молодежи. Очень важно, чтобы молодежь развивалась в Украине, жила. Наши воины защищают Харьковскую область, всю Украину именно для этого – чтобы вернуть полноценную жизнь», – подчеркнул президент.

Видео: Zelenskiy / Official / Telegram

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 августа приезжал в Харьков. Он побывал в одном из городских медучреждений, где украинские военные проходят лечение и реабилитацию после ранений. Также президент встретился с воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые защищают Украину на Волчанском направлении, и с военными 92-й отдельной штурмовой бригады, которые держат фронт в районе Липцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 18:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский посетил молодежный хаб «Літера» в Харькове — пространство на базе областной детской библиотеки.".