Рада проголосувала за повернення незалежності НАБУ та САП

Народні депутати України 31 липня зібралися на засідання, щоб виправити скоєне минулого тижня, а саме – повернути незалежність САП та НАБУ.

Доповнено о 13:41. Законопроєкт президента Зеленського, який повертає незалежність НАБУ та САП ухвалили в цілому.

Його вже підписав спікер Руслан Стефанчук, повідомив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

12:49. Верховна Рада готується проголосувати за президентський законопроєкт, який має повернути незалежність антикорупційним органам. Документ №13533 називається “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”. Як повідомляють нардепи із зали, його вже включили до порядку денного.

“За” включення проголосувало 319 народних депутатів. А всього в залі їх зібралося 343. Таким чином, побоювання, що через “сезон відпусток” народні обранці просто не з’являться до зали в необхідній кількості, вже не виправдалися.

Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу в другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які «фактично знищують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору».

Більшість народних депутатів — мажоритарників із Харківської області голосували “за“.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші — у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії. Попри це ближче до опівночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Невдовзі його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України». Таким чином, він офіційно набув чинності 23 липня.

Наступного дня протести продовжилися та стали масовішими. А 24 липня Зеленський заявив, що погодив законопроєкт про незалежність САП і НАБУ.