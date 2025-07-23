«Розслідувати топ-корупцію – без шансів»: харків’яни вийшли на протест 📹
Протест проти ухваленого напередодні закону №12414, який, за твердженнями НАБУ та САП, фактично ліквідовує їхню незалежність та підпорядковує генпрокурору, проходить у центрі Харкова.
У саду Шевченка, біля виходу зі станції метро “Університет”, зібралося близько чотирьохсот людей, переважно молодь. Вони скандували: “Ганьба” та “Руки геть від НАБУ”. У багатьох в руках плакати, серед гасел: “Верховна Зрада”, “Геть корупцію”, “Щось законопроєкт по-дебільному написаний”, “Ми ж не лохи” та інші.
Як розповів МГ «Об’єктив» Євген Лісічкін, член ГО «Харківський антикорупційний центр», яка виступила організатором мітингу, люди вийшли проти обмеження незалежності антикорупційної системи в країні. Організація раніше розмістила анонс у соцмережах та повідомила про намір провести акцію в поліцію. Жодних перешкод з боку правоохоронців не було, наголосив Лісічкін.
«Поправки, які внесли до законопроєкту, суттєво ускладнюють і обмежують роботу антикорупційної системи у країні. Якщо все буде прийматися з одного кабінету, то це тільки гірше буде для країни. НАБУ і САП – це такий певний баланс, який не дозволяє всім правоохоронним органам бути під контролем Офісу президента. Генеральний прокурор цими поправками отримує повноваження на будь-якій стадії процесуальній втручатися у розслідування, які веде НАБУ, забирати частину справ в них, передавати іншим правоохоронним органам, підозри погоджувати всі у справах НАБУ. Тобто фактично САП втрачає будь-які повноваження і сенс існування. Ну і НАБУ дуже підконтрольне стає генеральному прокурору і його позиції по кожній конкретній справі. А через те, що генпрокурор, жаргонно – “офісний”, то це конфлікт інтересів, і топ-корупцію у країні розслідувати – без шансів», – пояснив Лісічкін.
Відео з Telegram
Він констатував, що у воєнний час кілька сотень протестувальників для Харкова – це значна кількість.
“Люди вийшли, щоб сказати, що їх не влаштовує згортання антикорупційної структури, згортання справедливості в країні, згортання фактично демократичних євроінтеграційних процесів. Тут навіть більше не євроінтеграційні, а про баланс, про справедливість у країні. Проти допущення диктатури“, – додав антикорупціонер.
Відео з Telegram
Чи буде протест одноразовим, чи люди збиратимуться і надалі – Лісічкін поки не знає, адже, за його словами, ситуація в країні змінюється щодня.
Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.
Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.
До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.
Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.
Читайте також: Закон проти НАБУ: Зеленський зустрівся з антикорупційними органами
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: митинг, НАБУ, новини Харкова, сап;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Розслідувати топ-корупцію – без шансів»: харків’яни вийшли на протест 📹»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протест проти ухваленого закону №12414, який, за твердженнями НАБУ та САП, фактично ліквідовує їхню незалежність та підпорядковує генпрокурору, проходить у центрі Харкова.".