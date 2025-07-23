«Розслідувати топ-корупцію – без шансів»: харків’яни вийшли на протест 📹

Протест проти ухваленого напередодні закону №12414, який, за твердженнями НАБУ та САП, фактично ліквідовує їхню незалежність та підпорядковує генпрокурору, проходить у центрі Харкова.

У саду Шевченка, біля виходу зі станції метро “Університет”, зібралося близько чотирьохсот людей, переважно молодь. Вони скандували: “Ганьба” та “Руки геть від НАБУ”. У багатьох в руках плакати, серед гасел: “Верховна Зрада”, “Геть корупцію”, “Щось законопроєкт по-дебільному написаний”, “Ми ж не лохи” та інші.

Як розповів МГ «Об’єктив» Євген Лісічкін, член ГО «Харківський антикорупційний центр», яка виступила організатором мітингу, люди вийшли проти обмеження незалежності антикорупційної системи в країні. Організація раніше розмістила анонс у соцмережах та повідомила про намір провести акцію в поліцію. Жодних перешкод з боку правоохоронців не було, наголосив Лісічкін.

«Поправки, які внесли до законопроєкту, суттєво ускладнюють і обмежують роботу антикорупційної системи у країні. Якщо все буде прийматися з одного кабінету, то це тільки гірше буде для країни. НАБУ і САП – це такий певний баланс, який не дозволяє всім правоохоронним органам бути під контролем Офісу президента. Генеральний прокурор цими поправками отримує повноваження на будь-якій стадії процесуальній втручатися у розслідування, які веде НАБУ, забирати частину справ в них, передавати іншим правоохоронним органам, підозри погоджувати всі у справах НАБУ. Тобто фактично САП втрачає будь-які повноваження і сенс існування. Ну і НАБУ дуже підконтрольне стає генеральному прокурору і його позиції по кожній конкретній справі. А через те, що генпрокурор, жаргонно – “офісний”, то це конфлікт інтересів, і топ-корупцію у країні розслідувати – без шансів», – пояснив Лісічкін.

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Він констатував, що у воєнний час кілька сотень протестувальників для Харкова – це значна кількість.

“Люди вийшли, щоб сказати, що їх не влаштовує згортання антикорупційної структури, згортання справедливості в країні, згортання фактично демократичних євроінтеграційних процесів. Тут навіть більше не євроінтеграційні, а про баланс, про справедливість у країні. Проти допущення диктатури“, – додав антикорупціонер.

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Чи буде протест одноразовим, чи люди збиратимуться і надалі – Лісічкін поки не знає, адже, за його словами, ситуація в країні змінюється щодня.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.

Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.