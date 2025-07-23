Закон “проти НАБУ”: Зеленський зустрівся з антикорупційними органами
Президент України Володимир Зеленський 23 липня повідомив, що провів зустріч із керівниками НАБУ та САП, а також СБУ, НАЗК, ДБР, МВС та генпрокурором.
“Усі ми чуємо, що каже суспільство”, – запевнив Зеленський у повідомленні у своєму телеграм-каналі.
Він також нагадав, що в усіх є спільний ворог – російські окупанти та “захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості”.
“Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання. Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно“, – написав Зеленський.
Читайте також: “Варіант дуже надійний”: нардеп ініціює скасування закону про НАБУ та САП
На зустрічі, за його словами, обговорили необхідні законодавчі рішення, щоб “зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози”. Наступного тижня планують ще одну зустріч, а за два тижні обіцяють підготувати спільний план дій.
На сторінках САП і НАБУ в соцмережах станом на 12:39 повідомлень про підсумки зустрічі не було. Крайня інформація від них – подяка громадянам України, які 22 липня вийшли на протести на підтримку цих антикорупційних органів.
Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.
Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.
До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.
Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Закон “проти НАБУ”: Зеленський зустрівся з антикорупційними органами»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 12:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський 23 липня повідомив, що провів зустріч із керівниками НАБУ та САП, а також СБУ, НАЗК, ДБР, МВС та генпрокурором".