Закон “проти НАБУ”: Зеленський зустрівся з антикорупційними органами

Президент України Володимир Зеленський 23 липня повідомив, що провів зустріч із керівниками НАБУ та САП, а також СБУ, НАЗК, ДБР, МВС та генпрокурором.

“Усі ми чуємо, що каже суспільство”, – запевнив Зеленський у повідомленні у своєму телеграм-каналі.

Він також нагадав, що в усіх є спільний ворог – російські окупанти та “захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості”.

“Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання. Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно“, – написав Зеленський.

На зустрічі, за його словами, обговорили необхідні законодавчі рішення, щоб “зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози”. Наступного тижня планують ще одну зустріч, а за два тижні обіцяють підготувати спільний план дій.

На сторінках САП і НАБУ в соцмережах станом на 12:39 повідомлень про підсумки зустрічі не було. Крайня інформація від них – подяка громадянам України, які 22 липня вийшли на протести на підтримку цих антикорупційних органів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.

Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.