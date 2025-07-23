Закон «против НАБУ»: Зеленский встретился с антикоррупционными органами

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля сообщил, что провел встречу с руководителями НАБУ и САП, а также СБУ, НАПК, ГБР, МВД и генпрокурором.

«Все мы слышим, что говорит общество», — заверил Зеленский в сообщении в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что у всех общий враг — российские оккупанты и «защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит – реальное чувство справедливости».

«Уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а работающие против Украины не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания. Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде – в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно», — написал Зеленский.

На встрече, по его словам обсудили необходимые законодательные решения, чтобы «укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы». На следующей неделе планируют еще одну встречу, а через две недели обещают подготовить общий план действий.

На страницах САП и НАБУ в соцсетях по состоянию на 12:39 сообщений об итогах встречи не было. Крайняя информация от них — благодарность гражданам Украины, которые 22 июля вышли на протесты в поддержку этих антикоррупционных органов.

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.