«Вариант очень надежный»: нардеп инициирует отмену закона о НАБУ и САП

Нардеп Ярослав Железняк от фракции «Голос» сообщил, что есть несколько способов, как можно отменить закон №4555-ІХ.

Речь идет о скандальном законе, который изменяет функционирование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Фактически, он лишает эти органы независимости и подчиняет их Генпрокуратуре.

«Сегодня подадим на регистрацию очень простой закон – отменить это позорище, которое в турборежиме приняли и подписали. Верю ли, что оно так пройдет через зал? Пока что нет», – написал нардеп.

Однако есть еще один способ отменить закон – подать соответствующее обращение в Конституционный суд, акцентирует Железняк.

«Здесь придется немного потратить время, чтобы оно было максимально качественным. Есть уже такие прецеденты, когда отменяли закон из-за нарушений – здесь как раз власть прям максимально грязно вела его через зал, так что есть много материала. Далее начнем сбор 45 подписей. Не думаю что будет легко, но будем делать так, чтобы каждого кто откажется подписать – вы знали. Хотя суд это долго, но вариант очень надежный», – отметил он.

Тем временем ночью 23 июля президент Владимир Зеленский выступил с обращением, касательно принятого закона. Он утверждает, что антикоррупционные органы будут работать, «только без российских влияний».

«Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Лежащие дела должны расследоваться», – сказал Зеленский.

Он акцентировал: чиновники, сбежавшие заграницу, до сих пор не получили никакого наказания. И считает, что «это ненормально».

«Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды «висят» годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело», – добавил глава государства.

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору».

Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за».

К вечеру в Украине начались протестные акции: наиболее массовые — в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Но и в Харькове группа граждан вышла с плакатами против закона к стенам мэрии.

Несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Скоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступает в силу 23 июля.