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Законопроект №12414 «против НАБУ»: как голосовали харьковские нардепы

Политика 17:36   22.07.2025
Оксана Горун
Законопроект №12414 «против НАБУ»: как голосовали харьковские нардепы Коллаж из фото: НАБУ, Алексей Гончаренко/Telegram

На сайте Верховной Рады Украины опубликовали результаты поименного голосования за законопроект №12414, который в НАБУ назвали «фактически уничтожающим независимость НАБУ и САП».

Законопроект поддержали 263 депутата, против было 13, еще 13 воздержались и 35 не голосовали.

Скриншот

Вот, какие кнопки давили мажоритарщики из Харьковской области:

💼 Александр Бакумов («Слуга народа») – воздержался.

💼 Юрий Здебский («Слуга народа») – за.

💼 Виктория Кинзбургская («Слуга народа») – за.

💼 Алексей Красов («Слуга народа») – за.

💼 Александр Куницкий («Слуга народа») – отсутствует (осенью 2024 года СМИ сообщали, что Куницкий сбежал из Украины).

💼 Александр Литвинов («Слуга народа») – за.

💼 Дмитрий Любота («Слуга народа») – за.

💼 Мария Мезенцева-Федоренко («Слуга народа») – за.

💼 Дмитрий Микиша (избран от «Слуги народа», в 2024-м вышел из состава фракции) – за.

💼 Андрей Одарченко («Слуга народа») – отсутствует (получив подозрение от НАБУ в предложении взятки и выйдя под залог в 15 млн грн, сбежал за границу).

💼 Евгений Пивоваров («Слуга народа») – за.

💼 Юлия Светличная (внефракционная) – отсутствует.

💼 Александр Фельдман (избран от ОПЗЖ, входит в депутатскую группу «Восстановление Украины») – за.

Читайте также: Я не за это воевал — Маси Найем о законопроекте «против НАБУ»

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 17:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Верховной Рады Украины опубликовали результаты поименного голосования за законопроект №12414, который в НАБУ назвали «фактически уничтожающим независимость НАБУ и САП»".