Законопроект №12414 «против НАБУ»: как голосовали харьковские нардепы
На сайте Верховной Рады Украины опубликовали результаты поименного голосования за законопроект №12414, который в НАБУ назвали «фактически уничтожающим независимость НАБУ и САП».
Законопроект поддержали 263 депутата, против было 13, еще 13 воздержались и 35 не голосовали.
Вот, какие кнопки давили мажоритарщики из Харьковской области:
💼 Александр Бакумов («Слуга народа») – воздержался.
💼 Юрий Здебский («Слуга народа») – за.
💼 Виктория Кинзбургская («Слуга народа») – за.
💼 Алексей Красов («Слуга народа») – за.
💼 Александр Куницкий («Слуга народа») – отсутствует (осенью 2024 года СМИ сообщали, что Куницкий сбежал из Украины).
💼 Александр Литвинов («Слуга народа») – за.
💼 Дмитрий Любота («Слуга народа») – за.
💼 Мария Мезенцева-Федоренко («Слуга народа») – за.
💼 Дмитрий Микиша (избран от «Слуги народа», в 2024-м вышел из состава фракции) – за.
💼 Андрей Одарченко («Слуга народа») – отсутствует (получив подозрение от НАБУ в предложении взятки и выйдя под залог в 15 млн грн, сбежал за границу).
💼 Евгений Пивоваров («Слуга народа») – за.
💼 Юлия Светличная (внефракционная) – отсутствует.
💼 Александр Фельдман (избран от ОПЗЖ, входит в депутатскую группу «Восстановление Украины») – за.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Верховная Рада, голосование, законопроект, НАБУ, нардепы;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 17:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Верховной Рады Украины опубликовали результаты поименного голосования за законопроект №12414, который в НАБУ назвали «фактически уничтожающим независимость НАБУ и САП»".